Mercato Inter - Lautaro al Barça possibile solo nel 2021: i dettagli (Di lunedì 10 agosto 2020) A insistere su un possibile trasferimento del giocatore è il quotidiano Sport , da sempre vicino alle faccende di casa blaugrana. Secondo la testata spagnola, il Toro avrebbe da tempo un accordo con ... Leggi su interdipendenza

SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Blaise Matuidi lascia la Juventus: il francese pronto a firmare con l’Inter Miami ? #SkySport… - Sport_Mediaset : #Inter, nome nuovo per la difesa: tentativo per #Smalling. Il Manchester United chiede 20 milioni più 5 di bonus: s… - Sport_Mediaset : Non solo il padre: anche #Messi compra casa a Milano con vista Inter. Il fuoriclasse argentino investe nel capoluog… - Bubu_Inter : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne ripar… - MassimoBenesse1 : @nonleggerlo A me piacciono le balle di mercato, ma almeno un minimo devono essere verosimili! Ramsey al Real Mad… -