Matita Labbra Trasparente: mai più senza! Il trucco che vi cambierà la vita! (Di lunedì 10 agosto 2020) Se ancora non ne conoscete le potenzialità, allora non perdetevi questi consigli circa l’importanza della Matita Labbra Trasparente! Versatile ed universale, diventerà uno di quei cosmetici da inserire nella lista dei “mai più senza”. Vi assicurererete così una resa sempre impeccabile del vostro make up! Curiose? Iniziamo! Matita Labbra Trasparente: tutti i tips per usarla al meglio! L’avete sempre sottovalutata, e forse non l’avete mai acquistata, ma ora capirete perché dovete averne assolutamente una nel vostro beauty case: vi cambierà la vita! Se Trasparente, la Matita Labbra diventa universale e completamente invisibile! Eppure la ... Leggi su pianetadonne.blog

Il sogno di chi lo indossa: un rossetto che resista a tutto. Alla mascherina, per esempio. O a un drink e a un aperitivo (per i baci è, invece, complicato). Soprattutto quando siamo in riva al mare e ...

Make up estate 2020, trucco colore occhi e bocca: Per il trucco colore estate le nuove tendenze make up occhi e labbra e viso, sono all'insegna della freschezza dei colori pastello dalle nuance nude l ...

