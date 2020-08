Massimo Giletti sotto scorta per le minacce del boss Graviano: «Perché soltanto adesso?» (Di lunedì 10 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020, Massimo Giletti vive sotto scorta. La notizia, lanciata dal sito Antimafia Duemila e diffusa subito in rete, è stata confermata dallo stesso giornalista, nonché conduttore di “Non è l’Arena” su La7, al sito del Corriere della Sera: «Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi», ha dichiarato il 58enne torinese. leggi anche l’articolo —> Umberto bossi “siluro” a Salvini: «Oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud» Massimo Giletti sotto scorta per le minacce del boss Graviano: «Perché ... Leggi su urbanpost

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - SalernoSal : Massimo Giletti sotto scorta è un pessimo segnale. Continuare ad andare in onda con il proprio lavoro, la migliore… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti a cui è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano.… - Lorenzo41151510 : La scorta a Massimo Giletti è più che comprensiva, necessaria per le minacce mafiose,ma soprattutto per il programma di merda che fa. - Annaelegalita : RT @ritadallachiesa: Qualcuno dovrà farsi un esame di coscienza... ammesso che ce l’abbia. Massimo Giletti sotto scorta dei carabinieri htt… -