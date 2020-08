Marvel's Avengers conquista anche Brie Larson: Captain Marvel gioca alla beta su PS4 (Di lunedì 10 agosto 2020) L'atteso Marvel's Avengers è attualmente in fase beta su PS4 e tra i vari giocatori che vogliono provare il titolo c'è anche una famosa attrice. Stiamo parlando di Brie Larson, che ha interpretato Captain Marvel nel film del 2019.Già, l'attrice diventata un idolo per i videogiocatori dopo aver svelato a tutti la sua passione per Animal Crossing: New Horizons, ora ha deciso di tuffarsi in Marvel's Avengers!La Larson ha pubblicato sul suo account Twitter due immagini, una dove viene mostrato il download della beta su PS4 e un'altra in cui mostra il DualShock 4.Leggi altro... Leggi su eurogamer

