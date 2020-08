“Lavoravo in nero 12 ore al giorno e ho chiesto al mio capo di essere regolarizzato: mi ha cacciato”. Il decreto Rilancio e la speranza svanita di Amish (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ho chiesto al mio boss di farmi un contratto. Ma si è rifiutato e mi ha sbattuto fuori dal campo in cui lavoravo. Posso denunciarlo ai Carabinieri anche se sono un clandestino?”. Amish (nome di fantasia) tempesta di domande gli amici in Italia. Lo fa dalla scorsa primavera, ossia da quando la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno attraverso un contratto è filtrata sempre più chiaramente dal contenuto del decreto Rilancio. Il testo, fortemente voluto dalla ministra dell’agricoltura Bellanova, contiene anche una misura che punta a far emergere il lavoro nero nell’ambito dell’assistenza alla persona, del lavoro domestico e del lavoro agricolo. Amish, un 28enne che in India ha lasciato i genitori e ... Leggi su ilfattoquotidiano

