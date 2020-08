La Juve crolla in Borsa: il titolo perde il 9% (Di lunedì 10 agosto 2020) Apertura in forte rosso per la Juventus in Borsa, dopo un fine settimana particolarmente movimentato per il club. Venerdì sera è infatti arrivata l’eliminazione in Champions League per mano del Lione, mentre sabato l’esonero di Sarri con la nomina di Andrea Pirlo a nuovo allenatore. La reazione in Borsa, all’apertura delle contrattazioni, è stata ampiamente … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Juve crolla La Juve crolla in Borsa: il titolo perde il 9% Calcio e Finanza Le Borse di oggi, 10 agosto. I listini rallentano dopo le nuove schermaglie Usa-Cina. Crolla la Juve dopo l'esonero di Sarri

MILANO - Le Borse europee azzerano i propri guadagni di avvio. A condizionare i mercati il rinnovato nervosismo sull'asse Usa-Cina, dopo che Pechino ha annunciato sanzioni contro undici cittadini Usa, ...

Borsa: Europa apre in moderato rialzo, a Milano (+0,3%) crolla la Juve

Risale il greggio. Misti i future di Wall Street (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - Apertura in moderato rialzo per i listini europei in una giornata che si annuncia tipicamente estiva ...

