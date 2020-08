La finanza sequestra cartine, filtri per sigarette e vestiti falsi alla Fiera (Di lunedì 10 agosto 2020) I finanzieri etnei hanno concluso un'operazione culminata con il sequestro di oltre 70 mila di prodotti illegali. Si tratta di accessori ai tabacchi da fumo, cartine, filtri,, posti in vendita al ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : finanza sequestra La Finanza sequestra a Salina tre abitazioni a Faustino Giacchetto Nuovo Sud A Salina sigilli a 3 case del manager Giacchetto accusato di riciclaggio

L'indagine trae spunto sempre dall'inchiesta sul presunto comitato d'affari costituito per gestire i "grandi eventi" con lo schermo del Ciapi PALERMO - I finanzieri del Comando Provinciale della Guard ...

Fera o luni, finanza sequestra migliaia di filtri e cartine

Sequestrati oltre 70mila prodotti illegali e accessori ai tabacchi da fumo posti in vendita al mercato di Catania. La guardia di finanza è intervenuta nei confronti di un commerciante di origine cines ...

