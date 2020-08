Inter, Marotta: “La nostra stella dev’essere la squadra. Pirlo? In bocca al lupo” (Di lunedì 10 agosto 2020) La cavalcata europea dell'Inter e le novità in casa della sua ex squadra, la Juventus. Beppe Marotta analizza diverse tematiche ai microfoni di Sky Sport prima del match tra i nerazzurri e il Bayer Leverkusen in Europa League. Il primo commento dell'amministratore delegato nerazzurro riguarda la scelta di Andrea Pirlo per la panchina dei bianconeri: "Ho avuto Pirlo in squadra da calciatore e c’è tanta stima per l’uomo e per il professionista. È una scelta sicuramente coraggiosa e gli faccio un grande in bocca al lupo".caption id="attachment 652193" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionROTAZIONIMarotta analizza anche il momento dell'Inter, chiamata a un ultimo sforzo per concludere nel ... Leggi su itasportpress

