Inps, bonus partita Iva richiesto e ottenuto da 5 parlamentari: “Restituiscano tutto” (Di lunedì 10 agosto 2020) Bufera alla camera dopo che l’Inps ha rivelato che ad usufruire del bonus partita iva per l’emergenza Covid ci sono stati anche 5 parlamentari. Nel periodo di massima difficoltà della nazione, in cui il governo ha messo a disposizione degli italiani degli aiuti economici, c’è chi ha pensato di sfruttare la situazione a proprio favore … L'articolo Inps, bonus partita Iva richiesto e ottenuto da 5 parlamentari: “Restituiscano tutto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - salvosottile : I 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro pur guadagnando 12 mila euro al mese sono inqualificabili… - GiovanniToti : Come si è potuto permettere che dei #parlamentari che guadagnano 12mila euro al mese ricevessero anche il bonus cov… - XMERIDIO78 : RT @DioAbbiPieta: Giusto per rendere completa la notizia, oltre ai 5parlamentari, l' INPS segnala altri 2000 beneficiari del bonus Covid tr… - martamotta10 : RT @AzzurraBarbuto: 5 deputati hanno chiesto il bonus Inps da 600 euro. Questo è essere straccioni nell'anima. Ma non vi vergognate propri… -