In Lombardia 31 positivi e nessun decesso Covid, a Bergamo 3 nuovi casi (Di lunedì 10 agosto 2020) Apparentemente risolto anche il focolaio esploso qualche giorno fa nel mantovano. Ecco tutti i dati aggiornati a lunedì 10 agosto. Leggi su ecodibergamo

