Il marito di Fernanda Lessa sull’Elia: “Opinionista al Gf vip? Una protetta, provo pena” (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo la notizia, non ancora confermata da Mediaset e dalla produzione del Grande Fratello vip, della scelta di Antonella Elia nel ruolo di opinionista per la prossima edizione del reality, arriva puntualissimo il commento del marito di Fernanda Lessa. Chi ha seguito la quarta edizione del GF vip sa bene tutto quello che è accaduto tra la brasiliana e l’Elia, inutile ricordare che tra loro sono volate offese e anche altro…Oggi il marito della Lessa sui social, si dice parecchio scandalizzato, ma non sorpreso, dalla decisione presa da Mediaset e dalla Endemol. “provo pena” dice Luca Zocchi, parlando della possibilità di vedere Antonella Elia al posto di Wanda Nara. Secondo il marito di ... Leggi su ultimenotizieflash

donatda : #Repost @puntogossip • • • • • • Luca zocchi, marito di Fernanda Lessa, non prende bene la notizia di una possibile… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ il duro attacco del marito di Fernanda Lessa ad Alfonso Signorini dopo la scelta di Antonella Elia come… - ChiccoseDOC : “GFVIP 5?: LUCA ZOCCHI, MARITO DI FERNANDA LESSA, SULLA RIPORTATA ED UFFICIOSA PROMOZIONE DI ANTONELLA ELIA AD OPIN… - agatarionalo1 : L'inutile marito della inutile Fernanda Lessa che rosica che Antonella Elia dopo il #gfvip non si è più fermata e s… - teampatrickgf : #gfvip il marito di Fernanda non è contento che Antonella sia opinionista ???? -