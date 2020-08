Galliani: “Ronaldo era un lazzarone che si abbuffava di pasta, Inzaghi un secchione” (Di lunedì 10 agosto 2020) In un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex ad e vice presidente del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani, racconta anche alcuni episodi riguardanti Ronaldo il Fenomeno e Pippo Inzaghi. «Un altro che studiava come un matto è Pippo. Al punto che quando devo prendere un giocatore il primo che chiamo è lui. Mi faccio fare una relazione. Prima di ogni partita Pippo era in grado di dirci che il tal difensore avrebbe faticato a girarsi a sinistra perché aveva avuto un problemino alla gamba sinistra. Pertanto l’avrebbe costretto a girarsi proprio dalla parte debole. Oppure che sulle palle inattive il suo marcatore era una pippa di testa e di conseguenza si sarebbe piazzato sul secondo palo. Ci sono i giocatori che studiano e poi ci sono i lazzaroni. Di solito i lazzaroni sono anche i più talentuosi, ... Leggi su ilnapolista

