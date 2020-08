Europa League| Inter-Bayer Leverkusen, probabili formazioni: Lautaro-Lukaku dal 1′ (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter Bayer Leverkusen probabili formazioni- L’Inter vola alla caccia della semifinale di Europa League sfidando il Bayer Leverkusen in un match che si annuncia decisamente complicato. Gli uomini di Conte… Questo articolo Europa League Inter-Bayer Leverkusen, probabili formazioni: Lautaro-Lukaku dal 1′ è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

FcInterNewsit : Lukaku-Lautaro, Inter col tandem più prolifico dei quarti di Europa League: 20 gol in più del duo Bayer - Stefandevrij : Un altro campionato è terminato. Grazie a tutti per il sostegno, ora testa all’Europa League! Another league seaso… - InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - matt_2994 : Antonio Conte e Stellini se stasera usciamo dall'Europa League - LaPresse_news : Europa League, Conte dà la carica: Inter lavora per l'obiettivo massimo -