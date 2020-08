Europa League| Inter-Bayer Leverkusen, probabili formazioni: Lautaro-Lukaku dal 1′ (Di lunedì 10 agosto 2020) Inter Bayer Leverkusen probabili formazioni- L’Inter vola alla caccia della semifinale di Europa League sfidando il Bayer Leverkusen in un match che si annuncia decisamente complicato. Gli uomini di Conte… Questo articolo Europa League Inter-Bayer Leverkusen, probabili formazioni: Lautaro-Lukaku dal 1′ è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, le squadre che hanno vinto dopo l'eliminazione dalla Champions Sky Sport Atalanta-Psg: Gasperini amaro: «Mancava poco, i ragazzi hanno dato davvero tutto»

«O vinciamo o impariamo», aveva dichiarato Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Paris Saint Germain. Sicuramente ha imparato. Ha imparato che le partite, specialmente in Champions, fin ...

Atalanta, le parole dei tifosi dopo la sconfitta in Champions League col PSG: “Grazie lo stesso”

All’Edonè di Bergamo centinaia di supporter orobici hanno assistito alla partita e hanno supportato i loro beniamini nel corso della partita tra Atalanta e PSG, valida per i quarti di finale di Champi ...

