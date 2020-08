Due anni fa il crollo del Ponte Morandi: il 14 agosto la commemorazione delle 43 vittime (Di lunedì 10 agosto 2020) A Genova è prevista una commemorazione il 14 agosto, a 2 anni dal crollo di Ponte Morandi, nel ricordo delle 43 vittime. E’ in programma un momento di raccoglimento nella nuova piazza degli alberi sotto il nuovo viadotto Genova San Giorgio, l’affissione di una targa a palazzo Tursi, 3 fiaccolate serali. Gli eventi sono stati concordati tra il comitato Ricordo vittime Ponte Morandi e il Comune di Genova con la collaborazione di associazioni del territorio. Alle 11:36, il momento del crollo, verrà rispettato un minuto di silenzio seguito dalla lettura di brani tratti dal libro sulle vittime. Alla sera, dalle 22, 3 fiaccolate partiranno dai ... Leggi su meteoweb.eu

