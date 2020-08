Coronavirus, l’Istituto Spallanzani: “A fine agosto vaccinati i primi tre volontari, oltre 3.000 i candidati” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Si prevede di vaccinare il primo gruppo di 3 volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati”. Lo si apprende dallo Spallanzani di Roma dove verrà testato il vaccino anti-Covid a partire dal 24 agosto. “Se non si osserveranno eventi avversi significativi i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta di vaccino, saranno vaccinati tra il 7 ed il 9 di settembre” prosegue l’Istituto. “Sono oltre tremila i candidati volontari” per il vaccino anti-Covid che verrà testato allo Spallanzani di Roma. A dirlo all’ANSA il direttore sanitario ... Leggi su meteoweb.eu

