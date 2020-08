Contributi a fondo perduto: requisiti e come chiederli (Di lunedì 10 agosto 2020) I Contributi a fondo perduto previsti nel DL di agosto vanno richiesti entro il 13 agosto 2020.Ecco a chi spettano e come fare domanda. La domanda dei Contributi a fondo perduto di cui al DL agosto va presentata entro il 13 agosto 2020 per le imprese e partite Iva. Fanno eccezione gli eredi che continuano l’attività del soggetto deceduto che potranno presentare domanda entro il 24 agosto 2020. La gran parte dei Contributi previsti sono già stati erogati dall’Agenzia delle Entrate; il nuovo decreto ha però previsto ulteriori fondi soprattutto per il settore turismo. I Contributi a fondo perduto sono riconosciuti ai titolari di partite Iva (imprese, società e ... Leggi su bloglive

