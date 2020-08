Congedo di due anni con legge 104 per la mamma in presenza di un altro familiare convivente (Di lunedì 10 agosto 2020) Congedo di due anni retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile alla misura e al diritto alla pensione. Il Congedo straordinario legge 151 non spetta a tutti e per fare domanda bisogna rispettare due requisiti fondamentali: il diritto di priorità familiare e il requisito di convivenza. Il familiare d’assistere deve avere il verbale legge 104 con handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3. Congedo di due anni con legge 104 Abbiamo più volte argomentato i vari aspetti del Congedo e i limiti imposti per garantire assistenza al familiare con disabilità. Molte volte ci è stato chiesto se la residenza con il disabile significava ... Leggi su notizieora

