Cade dalla bici elettrica e si rompe la schiena: Simon Cowell sottoposto ad un delicato intervento chirurgico (Di lunedì 10 agosto 2020) Il “re dei talent show” Simon Cowell ha avuto un brutto incidente con la sua bici elettrica e ora è ricoverato in ospedale. Il celebre giudice di X Factor Uk ha riportato seri danni alla schiena dopo esser caduto rovinosamente dalla sua nuova bici elettrica che stava provando nel cortile della sua casa di Malibù, in California. Il suo portavoce ha fatto sapere che oggi sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: “Si è rotto la schiena ed è stato portato in ospedale. Sta bene, è sotto osservazione e si affida alle cure dei medici“, ha spiegato. Cowell dovrebbe tornare al lavoro ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Cade dalla bici elettrica e si rompe la schiena: Simon Cowell sottoposto ad un delicato intervento chirurgico - Noovyis : (Cade dalla bici elettrica e si rompe la schiena: Simon Cowell sottoposto ad un delicato intervento chirurgico) Pl… - treno_in_arrivo : RT @GavinCanu: un ragazzo con la bicicletta. Cade. Gli amici ridono. Lui risponde'scendo sempre così dalla bicicletta'. - Elisa78951502 : RT @haroldxgolden: simon cade dalla bici VENTOTTO giorni dopo l’annuncio di lou che lascia la syco. karma is here - UnioneSarda : #Sardegna - Terrore a #CalaMoresca: giovane cade dalla scogliera -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla Oggiono. Cade dalla bicicletta, 61enne all’ospedale Lecco Notizie Cade un ramo davanti alla scuola di via Torriani

Cade un ramo dal cedro del Libano davanti alla scuola Manzoni, ed è subito paura in via Torriani, a Cernusco. Per fortuna nessuno dei passanti è rimasto ferito. Albero e area sono stati messi in sicur ...

"Con i numeri di marzo avremo la stessa situazione"

Fiducioso e pronto all’emergenza. Ma con una gocciolina di sudore gelido che brilla sulla fronte, quando gli occhi si posano sui dati. Quasi 30 positivi in una settimana, forse erano attesi. Ma che su ...

Cade un ramo dal cedro del Libano davanti alla scuola Manzoni, ed è subito paura in via Torriani, a Cernusco. Per fortuna nessuno dei passanti è rimasto ferito. Albero e area sono stati messi in sicur ...Fiducioso e pronto all’emergenza. Ma con una gocciolina di sudore gelido che brilla sulla fronte, quando gli occhi si posano sui dati. Quasi 30 positivi in una settimana, forse erano attesi. Ma che su ...