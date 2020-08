Bonus deputati, Rosato: "Tridico mi ha assicurato che non ci sono parlamentari di Iv" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - Fra i deputati che hanno chiesto il Bonus Iva per il coronavirus non c'è alcun parlamentare di Italia Viva. Il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, ha fatto sapere di aver sentito il presidente dell'Inps Tridico e di avere da questi ricevuto rassicurazioni "che nessun parlamentare di Iv ha incassato il Bonus". In precedenza, lo stesso Rosato aveva detto: "Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell'Inps è barbaro. A noi di Italia Viva non risulta che alcun parlamentare appartenente al nostro gruppo abbia chiesto il Bonus. Invitiamo formalmente Inps che ha diffuso questa informazione a smentire la notizia del nostro coinvolgimento o a rendere pubblici i nomi". Leggi su agi

9Roby11 : RT @marcodimaio: Nelle ore scorse @INPS_it ha fatto trapelare che 5 deputati, di cui uno di Italia Viva, avrebbero richiesto il bonus per l… - LucienVangon : RT @giuliaselvaggi2: @ManlioDS @Mov5Stelle C’è un referendum sul taglio dei parlamentari; ci sono 5 deputati che in spregio all’art. 54 Cos… - MauriziaPicci : I cinque deputati con il bonus Inps e l’eterno schiaffo degli insaziabili - a70199617 : #E VI PARE BELLO CITTADINI E’ caccia ai furbetti del Bonus. Diversi deputati nel mirino. Ma gli aiuti per il Covid… - antobon2 : RT @lucatelese: Sarebbe bello che i cinque deputati che hanno chiesto il bonus da 600 euro si autodenunciassero e ci spiegassero perché. Ma… -