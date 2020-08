Bologna, la cena sul Crescentone si farà: il 2 settembre con 400 posti (Di lunedì 10 agosto 2020) BOLOGNA – La cena sul Crescentone in piazza Maggiore a Bologna proposta da Romano Prodi si fara’. Sara’ su prenotazione per 400 persone e sara’ inserita in una serata piu’ ampia dedicata alla raccolta fondi per gli ospedali cittadini e per ringraziare ancora una volta il personale sanitario impegnato nei mesi dell’emergenza covid. A ufficializzare l’evento, in programma mercoledi’ 2 settembre, sono la Regione e il Comune di Bologna. Dalle 12 di domani, martedi’ 11 agosto, i posti a tavola saranno prenotabili sul sito di Bologna Welcome a un costo di 50 euro a persona. Una parte dei posti sara’ riservata gratuitamente a medici e infermieri. Leggi su dire

Anna07942827 : @IlMici8 Scusa ma fate aperitivo al Papeete, cena da Romoletto e il caffé al circolo intellettuali di Bologna? Per… - albertomelloni : Io ho il ricordo di un dibattito a Bologna con #SergioZavoli: a cena un uomo anziano lucido e fragile; poi dieci mi… - maxxtallica : Dovevo andare a #Bologna a cena da @barbierichef e maratona. Poi il #Covid. Soccia che anno di merda... - manu180769 : @polina_maxim4 cena e dopocena bologna italy?? travel? - Honeyxvmoon : Non io a cena che ho dovuto sentire mio padre già rompere il cazzo per l'esame di settembre capite perché io a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna cena Cena piazza Maggiore Bologna, come prenotare i posti Il Resto del Carlino Maifredi: "Alla Juventus progettarono cena di fine anno a mia insaputa, andai da Montezemolo"

Gigi Maifredi, ex allenatore di Juventus e Bologna, ha rilasciato una intervista ai microfoni ... Progettarono, senza chiedermi, la cena di fine anno dopo la partita col Cagliari". Inoltre aggiunge: ...

Cena piazza Maggiore Bologna, come prenotare i posti

Bologna, 10 agosto 2020 - Quattrocento persone a cena sul crescentone di piazza Maggiore. Per fare parte della grande serata del 2 settembre, nata da un'idea di Romano Prodi, da domani dalle 12 si può ...

Gigi Maifredi, ex allenatore di Juventus e Bologna, ha rilasciato una intervista ai microfoni ... Progettarono, senza chiedermi, la cena di fine anno dopo la partita col Cagliari". Inoltre aggiunge: ...Bologna, 10 agosto 2020 - Quattrocento persone a cena sul crescentone di piazza Maggiore. Per fare parte della grande serata del 2 settembre, nata da un'idea di Romano Prodi, da domani dalle 12 si può ...