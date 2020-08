Bielorussia: 1 morto e dozzine di feriti negli scontri (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 10 AGO - Un morto, dozzine di feriti e almeno 200 arresti. È il bilancio, ancora parziale, della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni. Lo fa sapere il ... Leggi su corrieredellosport

PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: #Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto - rtl1025 : ?? Un morto, dozzine di feriti e almeno 200 arresti. È il bilancio ancora parziale della notte di scontri in… - Open_gol : Elezioni in Bielorussia, Lukashenko vince con l’80% dei voti. Scontri nel Paese: un morto e diversi feriti - Adnkronos : #Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto - TV7Benevento : Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto... -