Atletico Madrid, sono Correa e Vrsaljko gli unici due positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) sono entrambi calciatori i due positivi dell’Atletico Madrid. E’ lo stesso club a comunicarlo, insieme ai loro nomi. Si tratta di Correa e Vrsaljko. L’Atletico dà anche notizia dei risultati dei test a cui ieri si è sottoposto l’intero gruppo in partenza per Lisbona. Tutti i membri della squadra e dello staff sono risultati negativi al Covid. Ora i due calciatori sono in isolamento nelle proprie case. La squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio. Questo il comunicato del club. La prima squadra e membri dello staff tecnico sono stati sottoposti ieri a nuovi test PCR, il cui esito è stato per tutti negativo, dopo la comparsa di due casi positivi ... Leggi su ilnapolista

