Andrea Pirlo: età, altezza, peso, ex moglie, i figli, i gemelli, la compagna Valentina (Di lunedì 10 agosto 2020) Il numero 21 della nazionale è direttamente collegabile ad Andrea Pirlo, mitico simbolo calcistico che ha detto ormai addio a quell’invidiabile ruolo. Il suo saluto a quei panni, vestiti egregiamente per lungo tempo, ha commosso gli italiani quasi quanto quello di Francesco Totti e in particolare per un motivo: nella stessa occasione ha debuttato in campo il figlio Niccolò Pirlo che, con grande coraggio, ha presentato il suo talento alla numerosa platea commuovendo quest’ultima e l’orgoglioso padre. Andrea Pirlo si è fatto conoscere nelle squadre del Milan, dell’Inter e della Juventus. Il suo adorato primogenito ha deciso di votarsi al bianconero dell’ultima, suo team del cuore, e la sua fantastica performance durante La notte del ... Leggi su tuttivip

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - romeoagresti : ?? Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore della #Juventus // Pirlo is the new Juventus coach @goalitalia @Goal - pisto_gol : Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23,non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavett… - HoudiniJuventus : RT @XXXnewssSoccer: Andrea Pirlo nel summit di oggi ha parlato di Isco o di un giocatore simile. • • • #Pirlo #Agnelli #Juventus #Cristiano… - lazarismo : RT @armagio: L’ingaggio di Andrea #Pirlo alla #Juve sta permettendo di parlare a vanvera sul nulla come mai nel già variopinto dibattito ca… -