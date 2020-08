Aborto Farmacologico in day hospital fino a 9 settimane: l’Italia si divide (Di lunedì 10 agosto 2020) Il ministro della Salute ha annunciato che sarà possibile effettuare l’Aborto Farmacologico in day hospital fino a 9 settimane di gravidanza. La legge sull’interruzione di gravidanza (art 194) è in vigore dal 22 maggio del 1978. Sulla questione l’Italia è sempre rimasta divisa, tra chi ritiene l’Aborto un diritto della donna e chi, per ragioni … L'articolo Aborto Farmacologico in day hospital fino a 9 settimane: l’Italia si divide è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

