Walter Sabatini: “Friedkin? Amo Roma ma sono concentrato sul Bologna” (Di domenica 9 agosto 2020) “Ho letto tante cose sui giornali in questi ultimi giorni rumors o solo sussurri che mi avvicinano alla nuova proprietà della AS Roma, a cui va il mio in bocca al lupo, come possibile ‘candidato’ in fantomatiche terne per il posto da Direttore sportivo del club. Pur amando ancora molto la piazza Romana e i suoi tifosi sono impegnato con tutto me stesso nel progetto che porto avanti da oltre un anno come Direttore Tecnico del Bologna Fc e del Montreal Impact e non intendo spostare la mia attenzione da qui“. Queste le dichiarazioni di Walter Sabatini ai microfoni dell’ANSA per smentire le voci su un possibile ritorno a Roma per sposare il progetto targato Friedkin. Infine la conclusione: “Nutro un profondo senso di lealtà e rispetto per ... Leggi su sportface

