Viviana Parisi, attesa l’autopsia sul cadavere. Investigatori alla ricerca del piccolo Gioele: la speranza appesa a una sosta di venti minuti (Di domenica 9 agosto 2020) alla ricerca di Gioele. Per tutta la notte gli Investigatori hanno cercato inutilmente il piccolo. Da quando ieri pomeriggio è stato ritrovato il cadavere di una donna, intorno alle 15, le tre unità cinofile dei Vigili del fuoco hanno iniziato a scandagliare la zona in cerca di Gioele Mondello, il figlio di 4 anni scomparso lunedì assieme alla madre, ritrovata ieri senza vita. La conferma che fosse Viviana Parisi è arrivata solo in serata quando gli uomini della scientifica hanno letto l’iscrizione incisa sulla fede, “Daniele e Viviana 2013”. Ma già da subito era chiaro che molti indizi portavano alla donna scomparsa col figlio nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - SecolodItalia1 : Viviana Parisi morta ai piedi di un traliccio: può essersi gettata dall’alto. Disperata ricerca di Gioele… - valentinatsn : RT @RepubblicaTv: Caronia, il commissario della Forestale: 'Speriamo che il bambino sia vivo': Il corpo di Viviana Parisi era in linea d'ar… -