Va allo stadio per Barcellona-Napoli, ma viene respinto ai cancelli: la disavventura del calciatore (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la guerra interna tra Arthur e il Barcellona. L’ormai nuovo centrocampista della Juventus è arrivato ieri sera al Camp Nou con l’intenzione di entrare e guardare la partita tra Barcellona e Napoli dagli spalti. Il centrocampista brasiliano, che martedì 27 ha deciso di non tornare ad allenarsi dopo sei giorni di riposo al termine del campionato, non ha ricevuto l’autorizzazione dal club catalano per entrare ed è tornato a casa. Guillermo Amor, direttore delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha spiegato che “Arthur non è venuto quando doveva, non ha passato il PCR con il club UEFA, è fuori dalla lista delle persone che potrebbero essere allo stadio ed ecco perché non ... Leggi su anteprima24

Barcellona Napoli, in diretta naturalmente dal Camp Nou questa sera, sabato 8 agosto 2020 alle ore 21.00, è il momento che i tifosi partenopei attendono ormai da mesi per il ritorno degli ottavi della ...

"Ora riportiamo i tifosi allo stadio"

"Come spesso succede con queste ordinanze, andranno interpretate e approfondite. Ma il provvedimento della Regione è molto interessante e lo accogliamo con soddisfazione". Cauto, ma ottimista, Mauro C ...

