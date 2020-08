Ultime Notizie Roma del 09-08-2020 ore 10:10 (Di domenica 9 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stata ritrovata senza vita nelle campagne di Caronia nel messinese Viviana Parisi la dda è scomparsa il 3 agosto scorso proseguono le ricerche del piccolo Gioele scomparso assieme le condizioni del cadavere della donna Lascio aperte tutte le ipotesi dall’incidente al suicidio un primo esame e fa ritenere che il decesso risalga a diversi giorni fa e attesa l’autopsia sul suo una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio tra due gruppi criminali a Catania nel quartiere Librino coinvolte almeno 6 persone di cui due sono morti e 4 i feriti i carabinieri che indagano sull’accaduto ipotizzano che la base della sparatoria di sia un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga coronavirus calano i contagi in Italia 347 ... Leggi su romadailynews

LA LISTA Ogni giorno si amplia la lista dei giovani tornati con il coronavirus dalle vacanze in giro per l'Europa. Al Ministero della Salute stanno vigilando con attenzione, è una partita molto delica ...

Calciomercato Milan – Bakayoko pronto a dimezzarsi lo stipendio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, alcuni calciatori che hanno fatto parte del Milan, nel recente passato, sulla scia di quanto fatto, per ...

