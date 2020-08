Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Robert, due donne in guerra per il suo cuore! (Di domenica 9 agosto 2020) Se pensavate che Robert (Lorenzo Patané) avrebbe passato il resto dei suoi giorni a piangere la perdita della sua Eva (Uta Kargel), eravate davvero fuori strada. A poche settimane dalla fine del suo matrimonio, Saalfeld reagirà infatti incredibilmente bene al colpo subìto, tanto che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore finirà addirittura coinvolto in un triangolo amoroso!Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA cerca di aiutare FELIPE ma URSULA…Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert inizia una relazione con Vanessa Vanessa e Robert si allenano insieme, ... Leggi su tvsoap

