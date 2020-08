Sportitalia - Sarri, la Juve dovrà pagare stipendio e penale: ecco quanto costerà (Di lunedì 10 agosto 2020) Maurizio Sarri e il suo staff sono costati alla Juventus circa 45 milioni lordi, questo il calcolo riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito. Leggi su tuttonapoli

Maurizio Sarri e il suo staff sono costati alla Juventus circa 45 milioni lordi, questo il calcolo riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito. Infatti l'ex tecni ...

Pedullà sgancia la bomba: “Pochettino per sostituire Sarri sulla panchina della Juventus!”

Il noto esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha sganciato la bomba. La Juventus avrebbe già preso contatti con Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham, attualmente senza squadra. S ...

