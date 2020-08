Si tuffa in mare per salvare il figlio: papà muore annegato (Di domenica 9 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Un papà di 53 anni, Alessandro Perra, è morto per annegamento dopo aver salvato il figlio e gli amichetti dalla furia delle onde Si è gettato in mare per salvare il figlio e gli amichetti dalla corrente ma è morto per annegamento subito dopo aver messo loro al sicuro. È la tragedia che ha travolto un coraggioso papà, Alessandro Perra, 53 anni di Selargius, in Sardegna. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo aver raggiunto il bagnasciuga. La tragedia La drammatica vicenda si è consumata nella mattinata di domenica 9 agosto a Feraxi, nel comune di Castiadas, a circa una quarantina di chilometri da Cagliari. Il 53enne era in spiaggia ... Leggi su ilgiornale

