Sci alpino, anticipato di una settimana il week-end di Soelden: i giganti maschili e femminili fissati a metà ottobre (Di domenica 9 agosto 2020) La Federazione Internazionale dello Sci ha annunciato l’anticipo di una settimana dei due giganti di apertura della prossima stagione di Coppa del mondo di sci alpino. La gara femminile, prevista inizialmente sabato 24 ottobre, verrà disputata sabato 17 ottobre, mentre il gigante maschile di domenica 25 ottobre, andrà in scena domenica 18 ottobre.L'articolo Sci alpino, anticipato di una settimana il week-end di Soelden: i giganti maschili e femminili fissati a metà ottobre SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Dopo giorni di caldo asfissiante e afa, le temperature sono crollate in picchiata anche in provincia di Sondrio, e allo Stelvio turisti e amanti dello sci estivo ieri mattina si sono svegliati con una ...

Bologna, 7 agosto 2020 - Gli appassionati di sci alpino dovranno aspettare una settimana in meno per vedere i propri beniamini aprire la Coppa del Mondo con il tradizionale appuntamento sul ghiacciaio ...

