Salvini: «Fanno sbarcare balordi che sputazzano, infettano e fanno quello che vogliono» (Di domenica 9 agosto 2020) «Gli italiani sono tenuti sotto ostaggio, a distanza e mascherinati e intanto fanno sbarcare migliaia di balordi. E questi balordi fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono, sputazzano, infettano. E basta, e basta: se le regole ci sono dovrebbero valere per tutti». Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Salvini: «Arrivano da una strana guerra…» «Ci sono dei migranti», ha aggiunto il leader della Lega, «che arrivano da una guerra strana. Infatti,sbarcano tutti tra i 25 e i 27 anni, belli, robusti, muscolosi, con il barboncino al guinzaglio, il ... Leggi su secoloditalia

