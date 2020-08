Roma, idea Orta del Leeds per il ruolo di ds (Di domenica 9 agosto 2020) La Roma pensa a Victor Orta per il ruolo di direttore sportivo: il dirigente è uno degli artefici della promozione in Premier League del Leeds La Roma è alla ricerca di un direttore sportivo dopo il licenziamento di Gianluca Petrachi. L’amministratore delegato Guido Fienga sta valutando numerosi profili, tra cui quello di Victor Orta. L’attuale dirigente del Leeds, uno degli artefici della promozione in Premier League dopo sedici anni di assenza, intriga molto i giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - giuggiulu_ : RT @sgretolata: Ragazzi, il teatro Eliseo di Roma sta per chiudere. Non avete idea della storia incredibile che ha questo teatro, lascio la… - theonlygiuglia : RT @sgretolata: Ragazzi, il teatro Eliseo di Roma sta per chiudere. Non avete idea della storia incredibile che ha questo teatro, lascio la… - CasilinaNews : #IdeaBellezza è alla ricerca di personale in tutta Italia. Posizioni aperte anche a #Roma - egometc : RT @sgretolata: Ragazzi, il teatro Eliseo di Roma sta per chiudere. Non avete idea della storia incredibile che ha questo teatro, lascio la… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma idea Roma, non solo Paratici: spunta l’idea Orta del Leeds come ds Calciomercato.com Calciomercato Roma, idea Orta (Leeds) come Direttore Sportivo

CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO – Con ogni probabilità non sarà Fabio Paratici il nuovo diesse del club capitolino, con il ds della Juventus che è destinato a rimanere in bianconero, almeno per ...

Tonali-Juventus e non solo: le trattative della settimana

Tonali alla Juventus. Lo chiede Andrea Pirlo. Il cambio in panchina dei bianconeri rivoluziona il mercato del club campione d’Italia e mette in allarme anche le altre società. Tra tutte l’Inter che er ...

CALCIOMERCATO ROMA DIRETTORE SPORTIVO – Con ogni probabilità non sarà Fabio Paratici il nuovo diesse del club capitolino, con il ds della Juventus che è destinato a rimanere in bianconero, almeno per ...Tonali alla Juventus. Lo chiede Andrea Pirlo. Il cambio in panchina dei bianconeri rivoluziona il mercato del club campione d’Italia e mette in allarme anche le altre società. Tra tutte l’Inter che er ...