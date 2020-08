Pescara-Perugia (lunedì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 9 agosto 2020) Andata dei playout di Serie B e in quel di Pescara la squadra locale cercherà la vittoria per ribaltare il fattore campo contro il Perugia. Per i biancoblu di Sottil il dramma è iniziato all’ultimo minuto della sfida contro il Chievo; il gol di Garritano infatti ha condannato gli abruzzesi a disputare il playout addirittura con il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

