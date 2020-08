Pedro pronto ad un’altra avventura: “Grazie Chelsea. Entusiasta per il mio futuro…” (Di domenica 9 agosto 2020) Pedro Rodriguez è a un passo dalla firma con la Roma. Intanto l'attaccante spagnolo ha voluto salutare definitivamente il Chelsea al termine dell'annata. Dopo la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, infatti, i blues hanno concluso il loro 2019-2020.Pedro: "Addio Chelsea. Entusiasta per prossima avventura"caption id="attachment 997875" align="alignnone" width="563" Pedro (getty images)/captionPedro ha voluto mandare un messaggio al Chelsea e a tutti quelli che hanno condiviso con lui questi anni londinesi: "Dopo cinque anni meravigliosi, la mia tappa al Chelsea volge al termine. Grazie mille ai dirigenti, agli allenatori e ai compagni di squadra che ho avuto e ovviamente ai tifosi: grazie per ... Leggi su itasportpress

