MotoGp – Quartararo esilarante in conferenza stampa a Brno: la water bottle challenge perfettamente riuscita [VIDEO] (Di domenica 9 agosto 2020) Una caduta ha rovinato le qualifiche di Fabio Quartararo, che non è riuscito, sul finale, a migliorare il suo tempo, a Brno, dovendosi accontentare della seconda posizione in griglia di partenza, alle spalle del connazionale Zarco. Nonostante un pizzico di delusione, Quartararo ha dimostrato di aver preso con filosofia l’accaduto, facendo ridere tutti i presenti in sala stampa, durante la conferenza. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua, il francese del Team Petronas ha lanciato la sua bottiglietta facendola volteggiare in aria per un atterraggio perfetto. Una waterbottlechallenge perfettamente riuscita per Quartararo, che ha poi esultato divertito davanti ai ... Leggi su sportfair

