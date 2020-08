Moto3, GP Repubblica Ceca Brno 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica aggiornata (Di domenica 9 agosto 2020) La classifica e l’ordine d’arrivo del Gran Premio della Repubblica Ceca di Moto3. Il quarto appuntamento stagionale vede trionfare Dennis Foggia per la prima volta, piazzandosi davanti al leader del Mondiale Albert Arenas (KTM) e al giapponese Ai Ogura (Honda) che completa il podio al termine della gara di Brno. Raul Fernandez, scattato dalla pole dopo aver monopolizzato l’intero weekend, chiude al sesto posto. Cadute per Tatsuki Suzuki, che aveva vinto in Andalusia ed era secondo nella classifica piloti, e per Jaume Masia mentre si trovava in lotta per la vittoria. In top-10 anche altri quattro italiani, vale a dire Nicolò Antonelli quarto, Romano Fenati ottavo, quindi Tony Arbolino e Stefano Nepa. ordine ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Tutti gli aggiornamenti dalle gare di #Moto2 e #Moto3: chi vincerà secondo voi? #CzechGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: LA PRIMA DEL MISSILETTO ?? ?? #Moto3 E Arenas fa un grande colpo per il Mondiale I risultati ? - sportface2016 : L'ordine d'arrivo a #Brno per la #Moto3: vince #Foggia - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: LA PRIMA DEL MISSILETTO ?? ?? #Moto3 E Arenas fa un grande colpo per il Mondiale I risultati ? - GlobalShowGSRa1 : #Moto3 - #GP #RepubblicaCeca: Grande vittoria di #DennisFoggia -