È morta l' attrice Franca Valeri

Franca Valeri, attrice poliedrica, È morta oggi dopo aver passato tutta tra cinema, televisione, radio e teatro La sora Cecioni ci ha lasciati per sempre. Franca Valeri È morta oggi all'età di 100 anni(compiuti qualche settimana fa) dopo aver passato la sua vita tra cinema, tv, radio e soprattutto teatro, la sua grande passione. L'infanzia e gli esordi in teatro Nata il 31 luglio 1920 col nome Franca Maria Norsa in una famiglia borghese, da padre ebreo e madre cattolica. Nel 1938, a causa delle leggi razziali, la sua famiglia È costretta a rinunciare ad alcuni diritti e alle fidate domestiche. Nel 1943, dopo l'armistizio, il padre ...

