Migranti: Bernini, ‘in Gb ministro ferma irregolari ma in Italia andrebbe a processo’ (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Con l’emergenza Covid ancora in corso, il ministro dell’Interno britannico ha nominato un comandante appositamente incaricato di contrastare l’immigrazione illegale nel Canale della Manica, dichiarando che la rotta migratoria via mare tra Francia e Regno Unito ‘va resa impercorribile’. In Italia quel ministro rischierebbe l’incriminazione: qual è il Paese normale?” Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo Migranti: Bernini, ‘in Gb ministro ferma irregolari ma in Italia andrebbe a processo’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

In Italia quel ministro rischierebbe l'incriminazione: qual è il Paese normale?" Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

