Messa domenica 9 agosto in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 9 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 domenica 9 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:00 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario in diretta da Lourdes ore 19:00 ... Leggi su sportface

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 9 agosto. Alle ore 10:50 verrà trasmessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguita dalla recita dell’A ...

Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tut ...

