Matthäus: «Il Bayern Monaco dovrà sbagliare molto per perdere contro il Barca» (Di domenica 9 agosto 2020) Lothar Matthäus ha parlato ai microfoni di Sky della prossima sfida di Champions tra Bayern Monaco e Barcellona Lothar Matthäus ha così analizzato la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Barcellona: «Naturalmente il Barcellona ha le qualità per fare bene e può dare il meglio di sé in una partita secca. Ma penso che il Bayern Monaco dovrebbe fare molti errori e fare molte cose sbagliate per perdere contro questo Barcellona. In una sfida da dentro o fuori, in una gara secca come quella che sarà, ovviamente, se ti capita una giornata no puoi uscire. Possono succedere tante cose. Mentre in una sfida di andata e ritorno può porre rimedio. Quindi comunque servirà ... Leggi su calcionews24

