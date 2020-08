Lipsia-Atletico Madrid, Nagelsmann: “Possiamo giocarcela anche senza Werner” (Di domenica 9 agosto 2020) Il tecnico del Lipsia lancia la sfida all'Atletico Madrid.Dopo aver travolto il Tottenham e aver conquistato il passaggio del turno, adesso il Lipsia dovrà affrontare l'Atletico Madrid in occasione dei quarti di finale di Champions League: i tedeschi cercheranno di concretizzare un'altra impresa vincendo lo scontro ad eliminazione diretta e volando in semifinale dove affronterebbe la vincente del big match tra Bayern Monaco e Barcellona.A pochi giorni dalla grande sfida il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, è intervenuto ai microfoni di Marca lanciando la sfida ai Colchoneros: "Il mio primo pensiero sull'Atletico è stato, 'Sono una squadra molto forte in difesa'. ... Leggi su mediagol

