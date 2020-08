La tracina: come fare in caso di puntura (Di domenica 9 agosto 2020) La tracina fa parte della famiglia delle Trachinidae. Comprende 9 specie di pesci d’acqua salata. Conosciuti comunemente come tracine o pesci ragno, appartenenti all’ordine Perciformes. L’ordine dei Perciformes, comprende circa il 40% di tutte le specie di pesci esistenti. Il più grande ordine dei vertebrati. Il nome deriva dal pesce persico, e significa appunto dalla forma del persico. Questi pesci sono diffusi nei bassi fondali sabbiosi di … Leggi su periodicodaily

_Smili_s : @Raamaazaani E oggi sei simpatica come una tracina E litighiamo mentre siamo a 180 in macchina...... - NardiniLuciano : RT @MedicalFactsIT: Il punto del Medico di Famiglia: come gestire una puntura di tracina #medicalfacts #robertoburioni - cerberoTO : RT @MedicalFactsIT: Il punto del Medico di Famiglia: come gestire una puntura di tracina #medicalfacts #robertoburioni - fordeborah5 : RT @MedicalFactsIT: Il punto del Medico di Famiglia: come gestire una puntura di tracina #medicalfacts #robertoburioni - Carlo_Asterix : RT @MedicalFactsIT: Il punto del Medico di Famiglia: come gestire una puntura di tracina #medicalfacts #robertoburioni -