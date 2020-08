Juventus, prima tegola per Pirlo: il difensore de Ligt rischia uno stop molto lungo (Di domenica 9 agosto 2020) E’ da poco iniziata l’avventura sulla panchina della Juventus per l’allenatore Andrea Pirlo, il tecnico dovrà rinunciare per le prime partite al difensore de Ligt. Non si preannuncia facile l’esperienza per l’ex centrocampista, si tratta della prima avventura da tecnico in una squadra che dovrà confermarsi in campionato e provare a migliorare il risultato degli ottavi di finale di Champions League. Il centrale olandese deve fare i conti da tempo con problemi alla spalla, sarà necessaria l’operazione per recuperare dal problema fisico. I tempi di recupero si preannunciano molto lunghi, almeno due mesi e mezzo per tornare nella migliore condizione. L’operazione stabilizzerà la spalla, lussata nella partita contro ... Leggi su calcioweb.eu

