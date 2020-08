Inter, Handanovic: “È importante aver ritrovato la solidità difensiva. Ecco cosa è cambiato…” (Di domenica 9 agosto 2020) Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra i nerazzurri e il Bayer Leverkusen. L'argomento principale toccato dall'estremo difensore è stato quello relativo alla ritrovata solidità difensiva da parte dei milanesi che hanno tenuto a sEcco addirittura l'Atalanta dei record nell'ultima partita di campionato, prima di riservare la stessa sorte al Getafe in Europa League.LE PAROLE DI Handanovic"cosa ho apprezzato della gara contro il Getafe? Non abbiamo preso gol, un buon punto di partenza, siamo stati compatti, loro hanno pressato all’inizio e abbiamo tenuto bene“.Poi una riflessione sulla ritrovata solidità difensiva dei nerazzurri: “cosa è cambiato? ... Leggi su itasportpress

Il tecnico nerazzurro stima il Bayer: "Hanno diversi talenti" DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) - Ci crede Antonio Conte, ci credono i giocatori, ci crede tutto l'ambiente. Archiviato il campionato co ...

"Sono molto bravi nelle ripartenze, servirà grande attenzione. Hanno giocatori veloci e bravi nell'uno contro uno, a campo aperto sanno far male. Dovremo prepararci per evitare dei contropiedi letali" ...

