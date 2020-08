India, a fuoco ospedale per malati di coronavirus: 7 morti (Di domenica 9 agosto 2020) Almeno sette pazienti sono morti nell'incendio di un ospedale temporaneo per la cura dei malati di Covid-19 nel sud-est dell'India. Le fiamme si sono sviluppate nel palazzo di Swarna, a Vijayawada. I ... Leggi su tgcom24.mediaset

Almeno sette pazienti sono morti nell'incendio di un ospedale temporaneo per la cura dei malati di Covid-19 nel sud-est dell'India. Le fiamme si sono sviluppate nel palazzo di Swarna, a Vijayawada. I ...

