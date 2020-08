Il bambino che aveva previsto il Coronavirus: “E’ in arrivo una catastrofe” (Di domenica 9 agosto 2020) Dopo aver previsto la pandemia di Coronavirus nel 2019, Abhigya Anand preannuncia una nuova tragedia che sconvolgerà il mondo nel 2021. Prepariamoci a una nuova catastrofe. Tra dicembre e marzo prossimi l’umanità potrebbe essere messa ancora una volta a dura prova. A dirlo è Abhigya Anand, il 14enne indiano noto in tutto il mondo per … L'articolo Il bambino che aveva previsto il Coronavirus: “E’ in arrivo una catastrofe” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

