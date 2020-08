I contagi tornano a salire: in Campania sono 22 (in Italia 463) (Di domenica 9 agosto 2020) tornano a salire i positivi, in Campania. Oggi i nuovi contagi sono 22, su 1.675 tamponi effettuati. Il totale dei positivi nella nostra regione arriva così a 5.077. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 6. contagi in risalita anche in Italia: 463 i nuovi casi (ieri erano stati 347). In particolare, si registra un balzo in avanti in Toscana, con 61 nuovi positivi, mentre in Lazio ci sono 38 casi, di cui 22 di importazione. Per fortuna, invece, il numero dei decessi tocca il minimo storico dall’inizio dell’epidemia: 2 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 13). Aumentano di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 45. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Tg3web : Impennata di nuovi casi di covid-19 in Spagna. Più di 1.700 nelle ultime 24 ore, e mancano i dati di alcune regioni… - napolista : I contagi tornano a salire: in Campania sono 22 (in Italia 463) Il dato positivo, a livello nazionale, è relativo a… - salernonotizie : Coronavirus: tornano a salire i contagi nel salernitano. Ecco il bilancio dell’Asl - TelevideoRai101 : Tornano a salire contagi,463, e 2 morti - loulou11c : Tutti che partono, però poi i contagi aumentano, tornano come se niente fosse. Bah -